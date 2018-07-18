الريال حدد سعر بن زيمة

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة فريق ريال مدريد الإسباني قد وافقت مبدئياً على بيع مهاجمها الفرنسي الدولي كريم بن زيمة لمصلحة فريق نابولي الإيطالي كما حددت سعره بمبلغ لا يقل عن 45 مليون أورو خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يقوم حاليًا بتجديد دماء الفريق، ولذلك سيوافق على بيع كريم بن زيمة هذا الصيف، والتعاقد مع مهاجم شاب آخر، كاشفة أن الكرة الآن في ملعب نابولي، وسيكون صاحب القرار سواء بالموافقة على شرط ريال مدريد أو الاستغناء عن فكرة التعاقد مع بن زيمة.