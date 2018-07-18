لماذا استقال “بلماضي” من تدريب فريق الدحيل؟

زعمت وسيلة إعلام قطري، الأربعاء، أن سبب استقالة التقني الجزائري جمال بلماضي مُؤخّرا من تدريب الفريق المحلي نادي الدحيل، ماليٌّ خالصٌ.

وأوضحت مجلة “استاد الدوحة” أن المدرب جمال بلماضي طالب الإدارة بِرفع راتبه إلى ضعف قيمة الأجرة الحالية، بعد التتويجات الكبيرة التي حقّقها مع نادي الدحيل موسم 2017-2018، مُمثّلة في الثلاثية: بطولة قطر والكأس المحلية وكأس أمير هذا البلد الخليجي، فضلا عن تأهيل بلماضي فريقه إلى ربع نهائي كأس رابطة أبطال آسيا، المُبرمجة مقابلاته في شهرَي أوت وسبتمبر المقبلَين.

وأضافت أن إدارة نادي الدحيل ردّت سلبا على طلب المدرب بلماضي، وفسّرت قرارها بِأن الفريق صار ناديا كرويا “مدنيا” وليس تابعا للجيش القطري.

وأشارت نفس وسيلة الإعلام إلى أن بلماضي كرّر نفس سيناريو عام 2014، لمّا قاد منتخب قطر إلى إحراز لقب كأس الخليج نسخة السعودية. حيث طالب التقني الجزائري – آنذاك – بِرفع راتبه، وهو ما رفضه اتحاد قطر لكرة القدم، قبل أن يستقيل جمال بلماضي من تدريب منتخب “العنّابي”.

وكان مُقرّبون من مبنى دالي إبراهيم الكروي قد سرّبوا مُؤخّرا أخبارا، فحواها رغبة رئيس الفاف خير الدين زطشي في انتداب جمال بلماضي، وتعيينه ناخبا وطنيا لـ “الخضر”، خلفا لِمواطنه وزميله رابح ماجر. وجاءت استقالة بلماضي من الإشراف على نادي الدحيل القطري، لِتُقوّي هذه الأنباء.