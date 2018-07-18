خاص بتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، المقررة من طرف السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة.

وبهذا الصدد، ومنذ بداية هذه العملية وإلى غاية 30 جوان 2018، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى 254.622 مواطنا، من بينهم 3.633 مقيما بالخارج.

وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية 833.453 متأخرا من الدفعات قبل سنة 2014.

ومن جهة أخرى، تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا.