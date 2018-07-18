منظمة حماية المستهلك تحذر من استعمال هذه "البودرة للاطفال"

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE، في منشور لها اليوم الأربعاء عن إدانة مخبر "جونسون آند جونسون" بغرامات مالية بعد صراع قضائي لثبوت إصابته النساء بسرطان المبيض من جراء استعمال مسحوق الطلق "talc".

ونشرت وسائل إعلام عالمية أن محكمة في الولايات المتحدة أقرت بتغريم شركة "johnsons et johnsons" دفع تعويض بقيمة مليار دولار بسبب اكتشاف مواد مسرطنة في منتجاتها، مما يؤدي إلى الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء.

بالمقابل يرى بعض خبراء الصحة والعلماء أنه لا توجد حتى الآن علاقة واضحة بين استخدام مساحيق "جانسن أند جانسن" والسرطان، مؤكدين أن الامر لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحوث.