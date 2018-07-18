وزارة الدفاع الوطني تواصل تسوية وضعية البالغين 30 سنة تجاه الخدمة الوطنية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، “مازالت متواصلة في ظروف جيدة “.

وحسب أرقام قدّمها بيان لوزارة الدفاع الوطني منذ بداية هذه العملية وإلى غاية 30 جوان 2018، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى 254.622 مواطنا، من بينهم 3.633 مقيما بالخارج.

وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية 833.453 متأخرا من الدفعات قبل سنة 2014، وحسب ذات المصدر فإن وزارة الدفاع الوطني تنهي إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا .

القراءة من الجزائر 24