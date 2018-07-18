التسجيلات الجامعية في 26 جويلية

تنطلق التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد دورة 2018 ، في 26 جويلية الجاري، حيث سيكون أخر أجل للتسجيلات النهائية في 16 سبتمبر، حسبما أفادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء.

وحدد المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في 9 أفريل 2018 المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018 -2019 أربع مراحل للتسجيلات الجامعية وذلك بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا و حصول الناجحين الجدد على رقمهم الخاص من الثانوية التي يدرسون بها و الأحرار من مديرية التربية لولايتهم، و تنطلق مرحلة التسجيلات الأولية من 26 إلى 28 جويلية الجاري، وتتضمن هذه المرحلة ملء بطاقة الرغبات وإيداعها عبر الخط من خلال موقع الواب للتسجيلات الجامعية http:www:orientation-esi.dz ".

و يتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 29 إلى 30 جويلية، كما يسمح للطلبة الجدد أيضا خلال هذه الفترة بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة، و يتم توجيه الطالب حسب بطاقة الرغبات الثانية، ليتم الإعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم 07 أوت 2018 مساءا وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين 31 و 07 أوت".

و أضاف نفس المصدر، أن المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية و إعادة التوجيه وإجراء الاختبارات و المقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من 08 إلى 12 أوت، ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم و تقنيات (STAPS) الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيهاّ، وكذا إجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم إلى إحدى هذه المؤسسات. ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة أو معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية و بعض دورات الليسانس و ليسانس الامامة والإرشاد.

و أبرز نفس المصدر، أن المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه، تتم في الفترة الممتدة ما بين 13 و 16 أوت المقبل والإعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في 16 أوت .

و من جهة أخرى، أكد نفس المصدر، أن فتح البوابة المخصصة للإيواء حدد في الفترة الممتدة ما بين 08 إلى 15 أوت المقبل، ليتم الإعلان عن التسجيلات النهائية و كذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 الى 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية.

وواصل المصدر مؤكدا، أن مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء و المنحة و النقل تكون من 02 الى 16 سبتمبر و حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 .