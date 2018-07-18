سفرية “غامبيا” على الأبواب والضغط على “زطشي” يزداد!!

تعيش “الفاف” ورئيسها، خير الدين زطشي تحت ضغط شديد، بعد الفشل في إستقدام مُدرب جديد وقُرب إستئناف “الخضر” للمُنافسات الرسمية.

وسيكون المنتخب الوطني على موعد مع سفرية لأدغال إفريقيا، شهر سبتمبر القادم، لمواجهة “غامبيا” في إطار التصفيات المؤهلة لـ”الكان 2019″.

وتُطرح حاليا الكثير من التساؤلات حول تحضير “الأفناك” لهذا الموعد في غياب “ناخب وطني” منذ إقالة “رابح ماجر”، جوان الماضي.

ونظرا للظروف الراهنة، فإن مواجهة “غامبيا” ستكون بمثابة “قنبلة موقوتة” ستكون عواقبها وخيمة، إن لم تتحرك “الفاف” لإعادة الأمور لنصابها.