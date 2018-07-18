بالصور.. تنصيب العقيد حميتي محمد على رأس القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني

أشرف العميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني، اليوم 18 جويلية 2018، على مراسم تنصيب العقيد حميتي محمد قائدا للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار، خلفا للعقيد علي ولحاج يحي

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: " وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جويلية 2018، وتطبيقا لمخطط التحويل السنوي 2018، المصادق عليه من طرف السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنصّبُ رسميا، هذا اليوم، العقيد حميتي محمد في منصب قائد القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار، خلفا للعقيد علي ولحاج يحي".

وبحسب البيان فإن قائد الدرك الوطني كان قد استقبل، قبل ذلك، من طرف اللواء شنقريحة السعيد قائد الناحية العسكرية الثالثة بمقر قيادة الناحية، قبل الاشراف على مراسم التنصيب على مستوى القيادة الجهوية للدرك الوطني، أين تم تسليم واستلام الراية، بحضور ضباط وإطارات الناحية.

إثر ذلك، - يضيف البيان- قام العميد قائد الدرك الوطني بزيارة تفتيش وتفقد لمختلف الهياكل والمنشآت التابعة للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار.