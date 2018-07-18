عنابة تستفيد من مشاريع عمومية تساهم في التنمية المحلية



استفادت ولاية عنابة من عدد من المشاريع العمومية التي تساهم في التنمية المحلية، عل غرار مشروع إعادة الإنارة العمومية بطريق الحجار عنابة و إعادة تهيئة وتعبيد موقف الطائرات»ج» بمطار رابح بيطاط، ناهيك عن انطلاق الأشغال بمشرع لفتح طريق يربط بين رأس الحمراء وواد بوقراط، حيث رصدت لانجاز هذه المشاريع أغلفة مالية مهمة.

إعادة الإنارة العمومية بطريق الحجار عنابة قريبا

كشف مدير الأشغال العمومية بولاية عنابة أن الإنارة العمومية بالطريق الوطني رقم 16 في مقطعه الرابط بين الحجار وعنابة، ستعاد تجديدها في الأيام القليلة المقبلة. حيث قال ذات المسؤول في تصريح لأخر ساعة أن دراسة المشروع على شارفت الانتهاء،وتم تخصيص له مبلغ مالي يقدر بـ 10ملايير سنتيم، هذا وقال ذات المتحدث أنه تم في الأيام الماضية الانتهاء من مشروع الإنارة العمومية للطريق الوطني رقم 16في مقطعه الرابط بين الحجار وبلدية شبيطة مختار بولاية الطارف، والذي دخل الخدمة ليضيء بذلك الطريق أمام مستعمليه ليلا، خاصة وأن هذا المقطع من الطريق تشكل انعدام الإنارة العمومية خطر ا كبيرا للسائقين الغرباء عن المنطقة كون في وسطه محور دوران تتفرع منه طرقات، ناهيك عن الاعتداءات التي تحدث به في غياب الإنارة العمومية، الأمر الذي دفع بالسلطات المعنية تخصيص له غلاف مالي لإنجاز مشروع الإنارة العمومية به، من جهتهم مستعملي الطريق من سكان ولاية عنابة والولايات المجاورة استحسنوا توفر الإنارة العمومية التي تساهم بشكل كبير في تفادي وقوع حوادث المرور وغيرها.

انطلاق أشغال تهيئة وتعبيد موقف الطائرات»ج» الأسبوع المقبل

من جهة أخرى قال ذات المسؤول في تصريح لآخر ساعة يشرعون بداية من الأسبوع القادم إعادة تهيئة وتعبيد موقف الطائرات «ج»،بمطار رابح بيطاط الدولي،كون أن أرضية الموقف «ج» أصبحت غير مؤهلة لتوقف الطائرات،حيث تمت دراسة المشروع ورصد له مبلغ مالي يقدر بـ 35 مليار سنتيم، أين ستنطلق المؤسسة المكلفة بالانجاز في الأشغال بداية من الأسبوع المقبل، وعند الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة سيدخل الموقف حيز الخدمة ليضاف بذلك إلى مواقف الطائرات بمطار رابح بيطاط.

320 مليار سنتيم لفتح طريق بين رأس الحمراء وشاطئ واد بوقرات

وفي حديثه حول مشروع فتح طريق بين رأس الحمراء ببلدية عنابة وشاطئ واد بوقرات ببلدية سرايدي قال مدير الأشغال العمومية أن هذا المشروع سيكون على مسافة 6 كلم، تمتد مابين محور الدوران الموجود بين الطريق القديم الرابط بين عين عشير وبلدية سرايدي، وصولا إلى شاطئ واد بوقراط، أين سيكون إنجاز الطريق بالقرب من البحر، هذا ويوجد بالطريق الجديد 4 جسور من الحجم الكبير،حيث خصص للمشروع غلاف مالي يقدر بـ 320 مليار سنتيم، أين كلفت مؤسسة ألترو لأشغال الطرقات بإنجاز المشروع فيما منحت أشغال الجسور لمؤسسة SAPTA، حيث سيساهم دخول الطريق حيز الخدمة في سهولة التنقل من بين رأس الحمراء والشواطئ المجاورة لها إلى شاطئ واد بوقراط في وقت وجيز ناهيك عن تخفيف اللغط في حركة المرور على الطريق القديم،هذا إضافة إلى مساهمته في الجانب السياحي من خلال تجوال المواطنين عبر الكرونيش الذي سيصبح يمتد إلى واد بوقراط.

جسران بقيمة 80 مليار سنتيم بمدخل مدينة عنابة

كما سيتم إنجاز جسرين بمدخل مدينة عنابة وتحديدا على مقربة من منطقة عين خروف بقيمة 80 مليار سنتيم، ناهيك عن فتح فرعين من الجسر العملاق في 5 جويلية المنصرم ساهما وبشكل كبير في التخفيف من حدة الاختناق المروري،في انتظار الانتهاء من أشغال الفروع المتبقية في الآجال المحددة.