بدوي..رقم تعريف وطني لأبناء الجالية يستعمل “كهوية” لدى الإدارات العمومية

قال نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إنّ السلطات العليا في البلاد تسعى إلى إدارة إلكترونية عصرية تسمح بالوصول إلى المعلومات دون التنقل من المنازل.

وخلال إشرافه على فتح الأرضية الإلكترونية بالنسبة لوثائق الحالة المدنية لأبناء الجالية في الخارج، ذكر الوزير بدوي أن سجل الحالة المدنية الإلكتروني.

سيمكّن أبناء الجالية بالخارج من استعمال الرقم التعريفي الوطني الذي سيشكل الهوية الجديدة بالنسبة للمواطن والذي سيمكن التعريف بالمواطن لدى كل الإدارات العمومية.

وأضاف أن التحدي الأكبر اليوم هو مواكبة التحولات التكنولوجية وأثرها على الحياة اليومية للمواطن وهو مانصبو إليه داخل الوطن وخارجه.