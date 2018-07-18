الضمان الاجتماعي يؤمن 39 مليون جزائري

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس الثلاثاء، أن الجزائر من بين الدول الرائدة في مجال المنظومة الاجتماعية فهي تغطي ما يفوق 39 مليون جزائري وتسمح لأكثر من 3.2 مليون شخص من الاستفادة من مزايا التقاعد.

وقال زمالي خلال إشرافه على الملتقى الأول للأطباء والمستشارين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء المنظم تحت شعار" لنوحد جهودنا من أجل شراكة مستدامة" أنه تم إطلاق نظام الدفع من قبل الغير بواسطة بطاقة الشفاء وبغرض تسهيل حصولهم على الأدوية تم التعاقد في إطار هذا النظام مع 11 ألف و 241 صيدلية، كما أشار، إلا أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض يتم تحيينها بانتظام .وأبرز زمالي حسب ما أوردت الإذاعة الوطنية، أن نفقات تعويض الأدوية حاليا تمثل في نفقات التأمين على المرض 212 مليار دينار سنة 2017 .

من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن البحث العلمي كأحد أهم آليات الإصلاح الصحي يعمل بالتنسيق مع كافة القطاعات لتحقيق الإصلاح.

وأضاف حجار أن القطاع شرع في مراجعة البرامج في عدد من التخصصات ومن أهمها فرع الطب و البيطرة بغرض تكييفها مع متطلبات المهن والكفاءات المطلوبة في ضوء التطورات العلمية الحاصلة على مستوى الدولي في هذين الفرعين وكذا في الفروع الأخرى.

أما الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد حربان، بفتح النقاش حول اقتصاديات الصحة وتبادل الخبرات فيما بين المهنيين الصحيين حول أنجع السبل التي من شأنها تحسين الرعاية الصحية للمواطنين وعقلنة الوصفة الطبية هو مسعى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال بالتنسيق مع وزارة الصحة.