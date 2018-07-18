اتفاق لتعزيز الشراكة بين سوناطراك و إيني الإيطالية

وقع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ، عبد المومن ولد قدور و ممثل المجمع الإيطالي إيني، كلاوديو ديسكالزي أمس الثلاثاء، في ميلان، إتفاقا يمثل مرحلة إضافية من أجل تعزيز التعاون على مستوى حوض بركين بالتوافق مع المنشآت الموجودة في BRN ( كتلة 403) و MLE ( كتلة 405 ب)، بهدف إنجاز محور الغاز في المنطقة.

وأوضح بيان للشركة الوطنية للمحروقات، أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أفريل الفارط بمناسبة انعقاد الأيام العلمية و التقنية لسوناطراك بوهران. ويهدف إلى تحقيق برنامج طموح لإعادة بعث أنشطة التنقيب وتطوير المنطقة ، من خلال تحسين الهياكل الموجودة بالتناسق مع تلك التي ستنجز مستقبلا : وضع خط بطول 180 كلم يتواصل فيه بسرعة (fast-track) و الأسيت (assets de BRN) مع مرافق MLE التي ستصبح محور غاز في الحوض المذكور.

واتفقت سوناطراك و إيني على شروط تجارية للعام 2018- 2019 تماشيا مع سوق الغاز، كما أضاف البيان أن المجمعين ( سوناطراك و إيني) وافقا على إجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم تمديد الإمداد بالغاز إلى ما بعد فترة العقد في 2019 في إطار تعزيز تعاونهما و شراكتهما.

و جاء في ذات البيان إن كل من سونا طراك وإيني اتفقتا أيضا على تعزيز التعاون في قطاع البتروكيماء و الطاقات المتجددة و كذا فرص التعاون على المستوى الدولي.