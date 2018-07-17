فيديو .. بوتين يضع صحافيا أمريكيا في موقف محرج على الهواء

تعرض مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، لموقف محرج على الهواء، أثناء مقابلة صحفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب قمته مع نظيره دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية، هلسنكي.

وخلال الحوار مع بوتين قدم الصحفي كريس والاس نسخة من لائحة الاتهامات الأمريكية لعملاء روس إلى بوتين، إلا أن هذا الأخير لم يحرك ساكنا وبدا مستاء من تعامل الصحفي الأمريكي، وطلب منه وضعها على طاولة جانبية، بعدما ترك يده معلقة.

واعتبر الرئيس الروسي أن "اتهام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة أمر مثير للسخرية" مضيفا أن "روسيا لم تكن مهتمة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يبدأ حملته الانتخابية".

وبشأن اتهام 12 شخصا من المخابرات الروسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال بوتين إن "لائحة الاتهام ليست ذات أهمية"، وتساءل عن سبب عدم قيام المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بالتواصل مع الحكومة الروسية بشكل مباشر.