رابطة أبطال إفريقيا: مازيمبي (الكونغو) 1-0 م.الجزائر ... (نهاية اللقاء)

البطاقة الفنية:

ملعب تيبي مازيمبي، طقس حار، أرضية سيئة، جمهور متوسط، التحكيم للثلاثي: دو كارفالو، تنبا، لوبار من الكونغو

الأهداف : ميشاك (د88) لـ مازيمبي

ت ـ مازيمبي: قبوهو، كاسوسولا، مبيكو، مونديكو، كباسو، سونكلا، كوفي، كلابا، طراوري، ملينقو، ليكونزا.

المدرب: كزانبي

م ـ الجزائر: شعال، حشود، دمو، بوهنة، عزي، ديانغ، بن دبكة، أمدا، درارجة، نقاش، سويبع.

الممدرب: كازوني.

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ملخص اللقاء

الشوط الأول:

بداية الشوط الأول كانت متكافئة من جانب الفريقين، وأول محاولة كانت في (د10) عن طريق كلابا الذي نفذ مخالفة على بعد حوالي 25 مترا، لكن الحارس شعال كان في المكان المناسب، رد لاعبو العميد كان في (د30) عن طريق نقاش الذي وجد نفسه وجها لوجه مع حارس مازيمبي، لكن الحكم أعن عن تسلل، وفي (د41) أخطر محاولة من جانب العميد عن طريق نقاش الذي وزع كرة ناحية درارجة داخل منطقة العمليات سدد، لكنه لم يصل عليها، وتواصل اللعب إلى غاية إعلان الحكم عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.الشوط الثاني:

الشوط الثاني عرف استفاقة من جانب لاعبي المولودية الذين كانوا أكثر جرأة في الهجوم ففي (د52) عمل فردي من حشود على الجهة اليمنى ومرر ناحية درارجة الذي وجد نفسه مع الحارس قبوهو سدد، لكن هذا الأخير ببراعة أنقذ مرماه من هدف محقق، وفي (د59) حشود مرة أخرى توغل على الجهة اليمنى ووزع ناحية سويبع الذي كان في منطقة العمليات ارتمى على الكرة لكنه لم يصل عليها، وواصل لاعبو العميد حملاتهم الهجومية أمام استماتة كبيرة من دفاع المحليين، وفي (د88) خطأ فادح من دفاع المولودية البديل إليا يخطف الكرة ويسدد تمكن من افتتاح باب التسجيل، وتواصل بعدها اللعب إلى غاية إعلان الحكم عن نهاية المباراة بفوز أصحاب الأرض.