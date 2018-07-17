وزارة التجارة تدرس مقترحات لمرافقة الصادرات الفلاحية الجزائرية

ترأس وزير التجارة, سعيد جلاب يوم الثلاثاء الاجتماع الخامس لدراسة اقتراحات أفواج العمل المنصبة خلال اللقاء الرابع لفوج العمل المكلف بإعداد مخطط عمل وطني من أجل مرافقة مصدري المنتجات الفلاحية الذي انعقد في 3 جويلية الفارط بالمركز الدولي للمؤتمرات, حسب ما افاد به بيان لوزارة التجارة.

و تتعلق هذه الاقتراحات بعدة مجالات هي : النقل و اللوجستيك برئاسة وزارة النقل ,التقييس والاعتماد و تقييم المطابقة برئاسة الهيئة الجزائرية للإعتماد, إمكانيات العرض القابل للتصدير برئاسة وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ,التنظيمات القانونية والمالية برئاسة وزارة التجارة و بنك الجزائر و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الجمارك الجزائرية اضافة الى المقترح المتعلق بالولوج إلى الأسواق الخارجية وترقية الصادرات برئاسة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و المؤسسة الجزائرية للمعارض والتصدير.

تجدر الاشارة الى ان هذا الاجتماع يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة التي كان قد توجّه بها إلى المشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة و المتعلقة بإعداد مخطط وطني من أجل مرافقة مصدري المنتجات الفلاحية من أجل بلورة جملة من التوصيات للعمل على تجسيدها ميدانيا عقب رفعها للمصادقة عليها من قبل الحكومة.