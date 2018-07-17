زيدان يلحق برونالدو في يوفنتوس... ليشغل هذا المنصب

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، سيلحق بكريستيانو رونالدو في يوفنتوس خلال الصيف الجاري.

ووفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، سينضم زيدان للسيدة العجوز، ولكن كمستشار لرئيس النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان سيتولى مهام عمله الجديد بحلول شهر أكتوبرالمقبل.

وأعلن الأسطورة ذو الأصول الجزائرية رحيله عن منصبه كمدير فني لريال مدريد عقب نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي، وقيادة الفريق الملكي لتحقيق اللقب القاري الثالث على التوالي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس قادما من ريال مدريد، بصفقة بلغت 110 مليون يورو.