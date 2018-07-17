زعلان يدشن طريق سريع اجتنابي ينهي معاناة سكان المناطق الشرقية للعاصمة مع زحمة المرور

سيقوم وزير النقل و الأشغال العمومية عبد الغاني زعلان هذا الخميس 19 جويلية بتدشين الطريق الاجتنابي لبلديات الكاليتوس، براقي، جسر قسنطينة و هو مشروع من المنتظر أن ينهي معاناة سكان المناطق الشرقية للعاصمة مع زحمة المرور حيث يمتد هذا الطريق من مدخل المطار على الطريق السريع الإجتنابي الجنوبي "بن عكنون – دار البيضاء " الى غاية الطريق السريع الإجتنابي الجنوبي الثاني " زرالدة – بودواو".

و ينتظر مستعملي الطريق الوطني رقم 8 بشغف كبير هذا الانجاز الذي سيمكنهم من ربح الوقت وتفادي الازدحام المروري الذي اصبح كابوس حقيقي.

وتجدر الإشارة أنه تم إنجاز أشغال عملاقة على طول هذا الطريق حيث أنشئ جسر كبيرا على مستوى التقاطعات فضلا عن منشأت فنية تم بناؤها على طول هذا الطريق وكذا تخصيص المساحات الجانبية كمساحات خضراء و مناطق لممارسة الرياضة و الألعاب للشباب.

و بالإضافة لهذا المشروع المهم سيقوم وزير النقل و الأشغال العمومية عبد الغاني زعلان بتدشين و تفقد مرافق اخرى في اطار مخطط عصرنة شبكة طرقات و البنية التحتية للمواصلات في اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.