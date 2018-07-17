إلزام الأساتذة الناجحين في الأرضية الرقمية بالتوقيع على “تعهد”

ألزمت وزارة التربية الوطنية، الأساتذة الناجحين في الأرضية الرقمية للتوظيف في الطورين المتوسط والثانوي، بالتوقيع على “تعهد” كتابي يسلم لمصالح المستخدمين على مستوى مديريات التربية للولايات في الآجال المحددة لتفادي مشكل التخلي عن المنصب. فيما تم تحديد يومي 20 و21 جويلية الجاري لبرمجة الاختبارات الشفهية للموظفين “المقبولين” في الامتحانات المهنية للترقية التي برمجت في 15 جويلية الجاري.

وطلبت مديريات التربية للولايات، من الأساتذة الذين سجلوا أنفسهم في الأرضية الرقمية للتوظيف في الطورين المتوسط والثانوي والتي كانت قد فتحتها وزارة التربية الوطنية مؤخرا على المستوى المحلي، ضرورة الالتزام بالتوقيع على “تعهد” كتابي، يصادق عليه بمصالح البلدية، على أن يقوموا بتسليمه لمصالح المستخدمين في الآجال المحددة سلفا.

وأفادت مصادر “الشروق” أن الوصاية لجأت إلى هذا الإجراء التنظيمي بغية وضع حد لمشكل تخلي الأساتذة الجدد عن مناصبهم المالية في آخر لحظة حين يرفضون التوجه للتدريس بمناطق معزولة وجبلية رغم استلامهم لقرارات التعيين، لتبقى تلك المناصب “شاغرة” وغير مشغولة.

ودعت، الوزارة الناجحين في الأرضية الرقمية إلى ضرورة التحاقهم بالتكوين “الإلزامي-التحضيري” الذي سينطق في 25 جويلية الجاري، في حين تم تحديد شهر أوت المقبل لإخضاع الأساتذة الجدد الناجحون في مسابقة أساتذة التعليم الابتدائي بعنوان 2018 لدورة تكوينية مغلقة لتحضيرهم للالتحاق بأقسامهم شهر سبتمبر القادم.

وأضافت مصادرنا أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد حد يومي 20 و21 جويلية الجاري، لإجراء “الاختبارات الشفهية” للمترشحين “المقبولين” في الامتحانات المهنية الداخلية التي نظمتها مصالح بن غبريط على أساس “الاختبار الكتابي” لترقية موظفيها بصفة استثنائية في 27 رتبة إدارية.