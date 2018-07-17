الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين تحذر من تكرار سيناريو اللحوم الزرقاء

حذر رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي أحريز، وزارة الفلاحة من تكرار سيناريو اللحوم الزرقاء لعيد الأضحى الفارط، والذي أصبح بالنسبة للجزائريين هاجسا مرتبط بشعيرة مقدسة، حيث دعا إلى إلزام السلطات العمومية والمحلية، وكذا اللجان الفلاحية بمراقبة ظروف تربية وتسمين الأضاحي.

وأوضح أحريز أن الفدرالية، راسلت وزارة الفلاحة، ومديرية البيطرة، حول التحاليل التي أجريت حول اللحوم الزرقاء الخاصة بعيد الأضحى للسنة الماضية، وتبين أن سبب فساد هذه اللحوم يتعلق بنوع من الجينات مسؤولة عن اخضرار وازرقاق، لحوم الكثير من الأضاحي، حيث يعود السبب إما إلى الأعلاف أو أدوية معينة، وقال إن التحقيقات لم تكن واضحة وشفافة كما يتطلب الأمر.

وحملت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، مربي المواشي والموالين، مسؤولية سوء تغذية الأضاحي، حيث يجهلون حسب الفدرالية، أن لحومها تدخل في إطار سلسلة غذائية يكون الإنسان حلقة فيها، فيوردون أغنامهم بمياه قذرة ويعطونها أعلاف منتهية الصلاحية، بعد أن تكدس لمدة طويلة، مثل حبوب الذرة المزرقة، وقالت الجمعية إن المشكل يتعلق بالأعلاف وطريقة إعطاء الدواء من طرف البياطرة.