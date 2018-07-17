جمعية اللّجان الأولمبية الإفريقية تكرّم الوزيرين حطاب وفرعون

كرّمت جمعية اللّجان الوطنية الأولمبية بإفريقيا، اليوم الثلاثاء، كُلاً من وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، ووزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون.

وتلقى الوزيرين ميدالية عرفانا بالمجهودات المبذولة في سبيل ترقية وتطوير الرياضة من خلال المبادرات الموجهة للشباب.

كما قلدت ذات الهيئة العديد من النساء الرياضيات بالقارة الإفريقية وسام الاستحقاق الأولمبي الأفريقي لإسهاماتهم في ترقية رياضاتهم الوطنية.