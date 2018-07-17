الرئيس بوتفليقة يجري حركة واسعة في سلك القضاة

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء ,حركة في سلك القضاء على مستوى المجالس القضائية و المحاكم عبر القطر الوطني حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية .

سعيدي محمد يعين رئيسا لمجلس قضاء الأغواط.

بن عمارة اسماعيل يعين رئيسا لمجلس قضاء باتنة.

حاج علي أوشافع يعين رئيسا لمجلس قضاء جيجل

غريون محمود يعين رئيسا لمجلس قضاء تبسة.

زادي بوجمعة يعين رئيسا لمجلس قضاء سطيف

منصور أحمد يعين رئيسا لمجلس قضاء المدية.

بودربالة محمد يعين رئيسا لمجلس قضاء المسيلة.

ميسوري عمارة يعين رئيسا لمجلس قضاء معسكر.

نوخة علي يعين رئيسا لمجلس قضاء إليزي

درفوف محمد يعين رئيسا لمجلس قضاء بومرداس.

معمرية لزهاري يعين رئيسا لمجلس قضاء الطارف.

بولسينة أحمد يعين رئيسا لمجلس قضاء خنشلة.

بوحدي نصيرة تعين رئيسا لمجلس قضاء عين الدفلى.