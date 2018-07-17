هذه هي والدة مبابي الجزائرية!

خطف نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي (19سنة) الأضواء في مونديال روسيا 2018، حيث لقبه العديد بـ "خليفة زيدان" في المنتخب بعد الأداء القوي الذي قدمه في مباريات كأس العالم.

إضافة إلى مهاراته الكروية، يتميز مبابي بأصوله "المتنوعة"، فهو من مواليد ببلدة بوندي بالشمال الغربي للعاصمة باريس، في ديسمبر عام 1998، من أب كاميروني وأم جزائرية تدعى فايزة العماري، والتي زرعت في أبنائها حب الرياضة، حيث كانت لاعبة في نادي ينافس في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة اليد.

وتعيش فايزة (44 عاما) في الوقت الحالي في بوندي القريبة من باريس، مع زوجها ووالد كيليان ويلفريد مبابي (47 عاما) الذي يعمل كمدرب لنادي بوندي، الذي بدأ فيه نجله تَعلُم كرة القدم في عمر ستة أعوام، ولفايزة وويلفريد 3 أولاد، واحد منهم بالتبني.