وزير إيطالي “يُتفّه” تتويج فرنسا بِكأس العالم

عبّر وزير الداخلية الإيطالي المُثير للجدل ماتيو سالفيني عن سخريته، من تتويج منتخب فرنسا لِكرة القدم بِكأس العالم 2018.

ونشر الوزير ماتيو سالفيني في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، صورة لِأربعة عدّائين لِمنتخب إيطاليا أواسط، أحرزوا الميدالية الذهبية في سباق الـ 400م أربع مرّات، في بطولة العالم لِفئة أقل من الـ 20 سنة بِفنلندا.

وعلّق وزير الداخلية الإيطالي على الصورة قائلا إن الرباعي الذي أحرز المعدن النفيس إيطالي “شحما ولحما”، وقال: “إنهم الأبطال الحقيقيون”.

وردّت الصحافة الفرنسية ساخطة، وقالت إن وزير الداخلية الإيطالي يُلمّح إلى أن منتخب “الديكة” أحرز كأس العالم 2018 بِلاعبين غير فرنسيين.

ومن إجمالي 23 لاعبا وجّه لهم الناخب الوطني الفرنسي ديديي ديشان الدعوة لِخوض مونديال روسيا 2018، ضمّت القائمة لاعبان فقط فرنسيان أصلًا وجنسيةً.

وأضاف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قائلا: “إيطاليا تتفوّق على فرنسا في الفن والموسيقى، وجزيرة سردينيا الإيطالية أجمل من نظيرتها الفرنسية كورسيكا”.

ومنذ أن تقلّد المسؤول السياسي ماتيو سالفيني (45 سنة) منصب وزير الداخلية الإيطالي في الفاتح من جوان الماضي، لم يتردّد في إطلاق تصريحات إعلامية حادّة ومثيرة للجدل، خاصة تجاه الجارة فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون.