الرئيس الفنزويلي: إفريقيا هي من فازت بِكأس العالم 2018

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن كأس العالم 2018 بِروسيا، حصدت غلّتها القارة الإفريقية وليس منتخب فرنسا.

وأوضح الرئيس نيكولاس مادورو في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “إفريقيا هي التي فازت بِكأس العالم 2018. المهاجرون الأفارقة هم من منحوا منتخب فرنسا كأس العالم. فرنسا انتصرت بِأقدام الأفارقة وأبناء القارة السمراء”.

وضمّ منتخب فرنسا المُتوّج بِكأس العالم مساء الأحد الماضي 14 لاعبا إفريقيّ الجذور، من أصل 23 كرويا وجّه لهم الناخب الوطني ديديي ديشان الدعوة. بينهم متوسط الميدان الهجومي جزائريّ الأصول نبيل فقير.

ودعا الرئيس الفنزويلي الأوروبيين إلى الكفّ عن العنصرية، قائلا: “فليوضع حدّ للعنصرية بِأوروبا تجاه الأفارقة، وأبناء المهاجرين”.

واختتم نيكولاس مادورو تغريداته، مُوجّها تشكّراته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد نجاح حكومة موسكو في إقامة تظاهرة كأس العالم، وقال الرئيس الفنزويلي إن استحقاق 2018 هو أفضل نسخة مونديالية نظمتها الفيفا لِحد الآن.