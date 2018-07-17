مارادونا وشمايكل وكاسياس: حكم نهائي المونديال “ساعد” فرنسا

تقاطعت تصريحات ثلاثة نجوم كرويين، في كون منتخب فرنسا أحرز كأس العالم 2018، بـ “مساعدة” من الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا.

وكانت مباراة نهائي مونديال روسيا الأحد الماضي متوازنة، بين المنتخبَين المتنافسَين الفرنسي والكرواتي. قبل أن يمنح الحكم نيستور بيتانا ضربة جزاء لـ “الديكة” في الدقيقة الـ 38، بعد أن لجأ إلى تقنية الفيديو لِمعرفة إن كان الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش لمس الكرة بِيده من عدمه. وحينها كانت النتيجة متعادلة (1-1)، قبل أن يُضيف المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني من ضربة جزاء.

Même accepter les félicitations d'autres supporter vous est compliqué. Faudrait arrêter d'abuser, et btw j'étais pour vous, ça ne me fait ni chaud ni froid que vous ayez gagné. ^^ — Vanille29 ?? (@Lucytronelle) 15 juillet 2018

ويعتقد كل من أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا وحارس مرمى منتخب الدانمارك سابقا بيتر شمايكل، وحارس مرمى إسبانيا سابقا وفريق بورتو البرتغالي حاليا إيكر كاسياس، أن الحكم بيتانا أخطأ بإحتساب ضربة جزاء لِمصلحة فرنسا. ما يُفيد أن لمس اللاعب بيريسيتش الكرة بيده لم يكن مُتعمّدا. كما يُظهره شريط الفيديو في الرابط الإلكتروني المُدرج أدناه.



وأضاف الثلاثي المذكور في تصريحات إعلامية لهم، أن المنتخب الكرواتي كان بِإمكانه إحراز كأس العالم، ضمن إنجاز تاريخي له. ولكن ضربة الجزاء الممنوحة للمنافس الفرنسي قبيل نهاية الشوط الأوّل ثبّطت لاعبي الناخب الوطني زلاتكو داليتش نفسيا، وشجّعت زملاء المدافع رافائيل فاران.

للإشارة، فإن مَنْحَ الفيفا الحكام رخصة الإستعانة بِالفيديو، لِإعادة اللقطات وإصدار القرار، أثارت جدلا كبيرا لدى المنتخبات المُشاركة في مونديال روسيا 2018، بين مُشجّع لها، ومُستاء من تطبيقها لِأوّل مرّة في منافسة كبيرة من فصيل كأس العالم.