جزائريون عالقون في مطار موسكو يستنجدون بالسلطات الجزائرية

استنجد جزائريون، ذهبوا إلى روسيا، لتشجيع فرقهم المفضلة في كأس العالم 2018، بالسّلطات الجزائرية، بعد تغيير قانون “الفان ايدي”.وذهب المشجعين إلى موسكو من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم، بترخيص من السلطات الروسية أو ما يسمى بـ”الفان ايدي”.

وأضاف الجزائريون العالقون في موسكو، أن بعد انتهاء كأس العالم، تم تغيير قانون “الفان ايدي”، ولم يستطيعوا العودة إلى تركيا.

للإشارة، يوجد عدد كبير من المواطنين الجزائريين بمطار فانكوف في موسكو الروسية.

ودعا المشجعون الجزائريون السّلطات الجزائرية بالتدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتهم.