مواطن يقاضي رئيس بلدية المحمل بخنشلة

وجه مواطن، المدعو(ش .م)رسالة إلى وكيل الجمهورية بأولاد رشاش والنائب العام لدى مجلس خنشلة وتحريك دعوى عمومية ووالي خنشلة للتدخل من أجل تشغيل شاحنة استفاد بها هذا الشاب في إطار دعم و تشغيل الشباب من الوكالة الوطنية فرع خنشلة المستفيد في إطار أنساج نظرا للإخلال الذي قام بها رئيس المجلس البلدي لبلدية المحمل والتي تبعد عن مقر الولاية بحوالي 09 كلم شرقا بعد تعرضه للإساءة واستعمال السلطة باسم أختام الدولة وتهديد ه وباستعمال المنصب، بعبارات غير لائقة حسب الرسالة: “روح جيب حتى بوتفليقة والله ماتضرب فيها ضربة” بمكتبه بالمجلس، وهذا بعد اتصاله وتذكيره بالموعد الرسمي والمحرر بأختام الدولة للبلدية وتشغيل الشاحنة لجمع القمامات التي استفاد بها، كما جاء أعلاه، في إطار لنساج المخطط له من طرف الدولة، وحرمانه من تأجيرها للبلدية بناء على الاتفاق قبل الاستفادة من القرض وتوريطه فيه باستخراج الشاحنة التي لا تصلح إلا لجمع القمامة...