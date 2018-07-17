حاليلوزيتش يضع شروط تعجيزية مقابل عودته !

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم طي صفحة وحيد حاليلوزيتش وعدم التفاوض معه لتدريب المنتخب الوطني بعد تماطل الاخيررحيث اكدت مصادر الشروق ان حالبلوزيتش لم بكن مقتنعا بالعودة لتدريب المنتخب الوطني لاسباب عديدة ابرزها الازمات التي يعيشها المنتخب الوطني

وطلبه لمبلغ خرافي يعلم حتى هو بنفسه يعلم انه لن يقدمه اي منتخب في العالم والمقدر ب5 ملايير دينار جزائري شهريا !

ولم تكن خرجة وحيد حالبلوزيتش الاخيرة سوى لابقاء اسمه متداولا في سوق المدربيين وكذا رفع اسهمه عاليا