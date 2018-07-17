الألعاب الإفريقية تنطلق غدا

ستكون الجزائر بدءا من يوم غد الأربعاء، على موعد مع عرس رياضي قاري باستضافتها فعاليات الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب إلى غاية 28 جويلية الجاري وسيحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي الحفل الافتتاحي لهذه الدورة.

فبعد مرور 11 سنة من احتضانها الناجح للألعاب الإفريقية سنة 2007، تجدد الجزائر العهد بالمنافسات القارية من خلال احتضانها للطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب بحضور حوالي 3000 رياضي ورياضية يمثلون 54 دولة يتنافسون على 30 اختصاصاوسيمنح هذا العرس الرياضي فرصة للجزائر لتأكيد قدراتها التنظيمية ونجاحها في احتضان المواعيد الرياضية الكبرى على غرار الألعاب الإفريقية التي استضافتها مرتين عامي 1978 و 2007.