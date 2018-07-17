السجن لمستغلي شاطئ الحمدانية

أدانت محكمة شرشال، بولاية تيبازة، خمسة متورطين في قضية استغلال شاطئ بالحمدانية بطريقة غير شرعية باستعمال العنف بسنتين سجنا نافذا ، في أول قضية من نوعها خلال موسم الاصطياف الجاري .

وأوضحت مصالح الدرك الوطني اليوم الثلاثاء،أن أن هذه العصابة، التي أطاحت بها قوات الدرك الوطني لكتيبة شرشال يوم الجمعة الفارط، تتكون من خمسة أشخاص تم تقديمهم ، مساء يوم أمس الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، الذي أمر بدوره بمثولهم الفوري أين تمت محاكمتهم و إدانتهم بسنتين سجنا نافذا و مائة ألف دينار غرامة مالية.و قد تمت متابعة المدانين المسبوقين قضائيا بتهمة استغلال شاطئ دون رخصة و ابتزاز المصطافين بفرض إتاوات باستعمال العنف و أسلحة محظورة و الابتزاز و تكوين عصابة أشرار و انتحال الصفة ، حسب ذات المصادر.

و تم إثر هذه العملية، التي تعد الأولى من نوعها بولاية تيبازة، تجسيدا لإرادة السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ وضمان راحة المواطنين و دخولهم المجاني للشواطئ و مواقع الراحة و الترفيه، حجز كمية من الأسلحة المحظورة على غرار بندقيتي صيد السمك و بخاخات مسيلة للدموع و أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام منها سيوف و خناجر يعتقد أنها تستعمل لابتزاز الناس و ترهيبهم، وفق ذات المصالح.

للإشارة، تخوض السلطات المدنية و الأمنية بولاية تيبازة، التي تحصي 43 شاطئا مسموحا للسباحة ، مداهمات وعمليات ترصد دورية للشواطئ التي يعتقد أنها عرضة للاستغلال غير الشرعي من قبل عصابات دأبت على إرغام المواطنين على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بدخول الشاطئ