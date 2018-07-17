أنصار “السيتيزن”: محرز أفضل من ساني

يعتقد ما يُقارب ثُلثَي أنصار فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا، أن المدرب جوسيب غوارديولا سيختار اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا، بدلا من زميله الألماني لوروي ساني.

والأمر يتعلّق هنا بِمقابلات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في منافسات الموسم الجديد 2018-2019.

ويرى 58% من أنصار فريق “السيتيزن” أن الجناح رياض محرز أفضل من زميله بِنفس الخط لوروي ساني، ولذلك من الأفضل على المدرب جوسيب غوارديولا الإعتماد على نجم “الخضر”. كما ذكره تقرير صحفي بريطاني صادر، الثلاثاء.

وكان لوروي ساني (22 سنة) لاعبا أساسيا في تشكيل مانشستر سيتي، وذلك في معظم مقابلات بطولة إنجلترا للموسم الماضي. وأيضا متواجدا ضمن القائمة المُوسّعة لِفريق ألمانيا، قبل أن يلجأ الناخب الوطني يواكيم لوف إلى شطب إسم نجم “السيتيزن” من قائمة كرويي “المانشافت” المعنيين بِخوض مونديال روسيا 2018.