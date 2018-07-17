تسهيلات بالمطارات والموانئ لاستقبال الجالية الجزائرية

كشف المدير الجهوي للجمارك المراقب العام عبد النور حدادو، عن تخصيص ممرات خضراء و تدعيم عدد الأعوان العاملين على مستوى المطارات والموانئ تسهيلا لإجراءات استقبال الجارية الجزائرية المقيمة بالخارج التي اختارت قضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن.

وقال المسؤول لدى اشرافه على استقبال أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة مرسيليا الفرنسية إلى مدينة باتنة عبر مطار مصطفى بن بولعيد الدولي كان على متنها 150 راكبا بأن "العملية تخص كل نقاط دخول المسافرين على المستوى الوطني سواء المطارات أو الموانئ."

وأضاف: "هناك خلايا استقبال وإعلام على مستوى كل هذه المرافق لتوجيه أفراد الجالية الجزائرية بالخارج العائدين إلى أرض الوطن لقضاء العطلة و إعطائهم المعلومات اللازمة" مشيرا الى التحسن الملحوظ المسجل في هذا الميدان لاسيما كما قال " أن الأعوان العاملين على مستوى المطارات والموانئ يتابعون تكوينا مستمرا في تقنيات الاستقبال والإعلام".