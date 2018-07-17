بالفيديو ..تعرف على طرق الوقاية من التسممات العقربية

يكثر الحديث في فصل الصيف عن التسممات العقربية نظرا لارتفاع حالات الإصابة التي تستقبلها المستشفيات.

وقال البروفيسور لخضر غريان، مختص في البيو كيمياء خلال استضافته في قناة “النهار”

أنه يجب الابتعاد عن الأماكن التي يتواجد بها العقارب من أجل تفادي مخاطرها.

وأوضح الدكتور، أنه يجب معرفة كل ما يتعلق بالعقرب من أجل مكافحته والوعي بخطورة لسعة العقرب السامة.

وأضاف الدكتور، أن 80 بالمئة من الوفيات بالتسممات العقربية هم أطفال

وأضاف، أنه في حالة تعرض أي شخص لتسمم عقربي يجب أخده مباشرة إلى المستشفى حتى يأخد العلاج اللازم.

وأضاف الدكتور، أنه في حالة تعرض الشخص مباشرة للتسمم العقربي عليه وضع مادة باردة لكونها تعمل على التخفيف من حدة الألم.

كما أكد الدكتور، يجب تفادي شلط الجلد في المنزل من أجل خروج السم، لأن هذا غير حقيقي ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.