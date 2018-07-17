زمّالي: أكثر 39 مليون جزائري مؤمّن إجتماعيا

أعلن وزير العمل والضمان الإجتماعي مراد زمالي اليوم الثلاثاء، عن أكثر من 39 مليون جزائري من مختلف الفئات الإجتماعية مؤمنون إجتماعيا.

أي حوالي 90 بالمائة الساكنة الإجتماعية، فضلا عن 3.2 مليون شخص إستفادوا من مزايا التقاعد ،واعترف زمالي أن صعوبات مالية تواجهها المنظومة الوطنية للتأمينات الإجتماعية والتقاعد.

ارتبطت أساسا بعوامل إجتماعية،إقتصادية،ديمغرافية.

وأعطى ذات المسؤول خلال تقييمه السنوي لقطاعه، أرقاما وإحصائيا هامّة، تكشف مدى تقدّم المنظومة الوطنية للتأمينات الإجتماعية مقارنة بما سبقه من سنوات بفضل مساهمة الدولة.

مؤكدا الوزير خلال لقائه اليوم الذي سعى فيه إلى توسيع التشاور مع كافة الشركاء الإجتماعيين ومهنيي الصحة، أن الجزائر تحرص على تحسين المنطومة الوطنية للتأمينات الإجتماعية.

التزاما بالإتفاقيات الدولية، التي تنصّ على مكافحة الفقر وإحقاق المساواة بين كافة الفئات الإجتماعية.