بختي :”الجزائر جاهزة لإحتضان الألعاب الإفريقية للشباب”

أكد، محمد أمين بختي، المدير العام للرياضة، جاهزية الجزائر لاحتضان الألعاب الإفريقية للشباب عند استضافته على بلاطو حصة “قهوة وجورنان”.

وقال :”نُحن مُستعدون للحدث بشكل كُلي، هناك بعض النقائص التي سنقوم بمُعالجتها بصفة سريعة، وهذا أمر طبيعي في المُنافسات الكبيرة”.

وواصل :”لاتوجد إنتقادات كبيرة لإقامة باب الزوار على وجه التحديد، هناك بعض التأخر، ولكننا إستدركنا كل شيء في الفترة الأخيرة”.

ليختم :”نحن واثقون من سير الألعاب بأفضل طريقة، خاصة وأن الخبرة الجزائرية مُعروفة ولا نحتاج لإثبات أنفسنا من هذه الناحية”.