إنقطاع التزود بالمياه في 5 بلديات ببومرداس

ستعرف عملية التزود بالماء الشروب انقطاعا بـ 5 بلديات بولاية بومرداس، ابتداء من ليلة اليوم الثلاثاء ،بسبب أشغال إصلاح مبرمج القيام بها بقناة رئيسية لنقل المياه على مستوى بلدية تيجلابين شرق مقر الولاية، حسبما أفاد به مصدر من المؤسسة الجزائرية للمياه لبومرداس.

وأوضحت مسؤولة الإعلام بالمؤسسة "زيوي أمال" في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن عملية قطع المياه الشروب عن سكان بلديات تيجلابين و قورصو و بومرداس و بودواو والثنية ستكون ابتداء من الساعة الواحدة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء وستتواصل إلى غاية انتهاء الأشغال الجارية.

و حسب نفس المصدر فإن الأشغال المذكورة تتمثل في إصلاح عطب نتج عن أشغال الإنجاز التي تقوم بها مؤسسة أشغال عمومية خاصة بالمنطقة حيث تم إصابة قناة الجر الرئيسية بقطر، 2000 ملمتر التي تنقل المياء الشروب من سد "تاقصبت " بولاية تيزي وزو نحو ولاية بومرداس و منها نحوالجزائرالعاصمة.