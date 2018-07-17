تسجيل 25 ألف تدخل للحماية المدنية خلال 6 أشهر بالعاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية أزيد من 25 ألف تدخل عبر ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2018، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية نقلاما بين جانفي و جوان 2018. عن المديرية الولائية للحماية المدنية.

وبلغت عدد التدخلات المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية بداية من جانفي إلى غاية نهاية شهر جوان المنصرم على مستوى ولاية الجزائر 25173 تدخل تم خلالها إسعاف 20139 شخص مقابل تسجيل 589 وفاة.

وتم تسجيل 3039 حادث مروري وقع عبر مختلف محاور طرقات الولاية تسبب في إصابة 3119 شخص بجروح متفاوتة جراء تصادم المركبات أو انقلابها، منها 702 شخص مصدوم بالمركبات 1330 شخص جريح إثر تصادم المركبات وكذا 178 جريح بسبب حوادث انقلاب المركبات إلى جانب تسجيل 909 جريح في حوادث أخرى (انحراف المركبات فقدان الفرامل وغيرها) فيما بلغ عدد الوفيات 28 شخصا.

كما تم تم تسجيل 133 تدخلا في مجال الاختناقات وإسعاف 162 شخص أسفرت عن وفاة 11 شخصا بعد استنشاقهم غاز أحادي الكربون (المونوكسيد) إثر تسجيل 77 تدخلا تم خلالها إنقاذ 94 شخصا بعد تقديم الإسعافات الضرورية.

وفيما يخص الحروق بمختلف أنواعها (مواد سائلة ساخنة – كيميائية – الأجهزة الكهربائية -التكهرب – ألسنة نار) فقد تم تسجيل في نفس الفترة 81 تدخلا تم خلالها إسعاف 69 أشخاصا من مختلف الفئات العمرية أدت إلى وفاة 4 أشخاص.

وتشير الحصيلة إلى نشوب 1335 حريق بالعاصمة خلال نفس الفترة تم في غضونها إسعاف 76 شخصا وتسجيل 2 وفيات وشملت هذه التدخلات 142 حريق في الوسط الحضري أدت إلى وفاة شخصين، إلى جانب 3 حرائق في الوسط الصناعي، وكذا 144 حريق غابي و105 حريق سيارات وآليات، فضلا على 959 حرائق أخرى سجلت على مستوى التجمّعات السكنية والمؤسسات التي تستقبل الجمهور العام، بسبب حوادث انفجار التيار الكهربائي والعدّادات وغيرها.

من جهة أخرى، ذكر المصدر أنه تم منذ بداية تفعيل المخطط الوقائي لمكافحة حرائق الغابات في الفاتح جوان المنصرم في إطار تفعيل إجراءات حماية المساحات الغابية، وذلك برسم موسم الصيف لسنة 2018 تسجيل 139 بؤرة حريق منها حريق واحد بالأدغال على مساحة 500 متر مربع وحريق آخر يخص الأعلاف و122 حريق على مستوى الأعشاب اليابسة بالغابات العاصمة على مساحة تصل 3ر0 هكتار، فيما لم يسجل أي حريق على مستوى المحاصيل الزراعية