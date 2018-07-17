رونالدو يثني على لاعب عربي

أثنى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على المهاجم الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي، مدافع "السيدة العجوز" اللاعب المغربي المهدي بن عطية .

وقال رونالدو، في مؤتمر صحافي أمس الاثنين خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف يوفنتوس الإيطالي: "لقد كانت هناك مناوشات بيني وبينه في دوري الأبطال وفي كأس العالم".

وأضاف: "إنه مدافع كبير، سعيد لأنني سأكون معه في نفس الفريق."

للتكير فإن آخر لقاء جمع اللاعبين في منافسات كأس العالم خلال المباراة التي جمعت البرتغال والمغرب في دور المجموعات، وفاز "برازيل أوروبا" حينها بهدف نظيف من توقيع رونالدو.