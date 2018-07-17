رفع الحظر عن سفر أرملة القذافي

كشف رئيس لجنة العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا كارل سكاو، الاثنين، أن اللجنة قبلت رفع الحظر عن سفر صفية فركاش أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ونقل موقع "الوسط" الليبي، تصريحات كارل سكاو خلال جلسة إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي أفاد بأن اللجنة تعمل أيضا على رفع الحظر المفروض على سفر ابنتها عائشة القذافي.

وأجمع مجلس بلدي البيضاء ومجلس حكماء المدينة في ليبيا في العام 2016، على عودة أرملة العقيد الراحل معمر القذافي صفية فركاش إلى مسقط رأسها مدينة البيضاء.

وكانت زوجة القذافي تقيم في العاصمة المصرية القاهرة منذ صيف 2014 بعد أن لجأت بصحبة 3 من أبناء القذافي في أوت 2011 إلى الجزائر بعد سقوط نظام زوجها.