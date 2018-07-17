حجار: برنامج جديد لتدريس الطب وهؤلاء هم الطلبة الذي يكلفون 70 مليونا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن السنة الدراسة المقبلة 2018-2019 ستشهد تطبيق برنامج جديد لتدريس الطب الذي لم يتم تحديثه منذ سنة 1971.

وقال حجار، اليوم الثلاثاء، خلال الملتقى الأول للاطباء الواصفين والمستشارين التابعين للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء، إنه اصبح من ضروري مراجعة الخارطة التكوينية وتحيينها في فرغي الطب والبيطرة من أجل تقديم خدمات ترقى إلى المستوى المطلوب.

وذكر الوزير أن تحسين تأهيل وتشغيل الخرجين هي من أكثر الصعوبات التي تواجه القطاعه على اعتبار أنها الضامن لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أعلن حجار أن الحكومة قد غيرت سياستها من الكم إلى النوع من خلال عصرنة التكوين في مجال الطب وتكييف البرنامج الوطني وتحميل المسؤولية لطبيب المستقبل وتحضيره من اجل العمل ضمن فريق.

وعلى هامش الملتقى، عاد حجار إلى تصريحه الأخير بخصوص ما تصرفه الحكومة على كل طالب جامعي، حيث أبرز الوزير بأن الطلبة الذين يكلفون الحكومة 70 ملونا هم فئة معينة، مبرزا أن معدل ما يكلف الطالب الجامعي يقدر بـ 20 مليون سنتيم في السنة.