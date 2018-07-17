مشاريع استثمارية هامة بولاية سوق اهراس

منحت مصالح ولاية سوق أهراس مؤخرا تراخيص البناء لفائدة مستثمرين لمباشرة وتثبيت ورشات 15 مشروعا استثماريا بالولاية ليتمكن المستثمرون المستفيدون من إقامة سياج للقطع الأرضية التي ستحتضن مشاريعهم والشروع في الأشغال الأولى شريطة احترام قواعد التعمير والبناء.

وأضافت مصالح الولاية أنه تم تحديد مهلة ستة أشهر لمعاينة مدى تقدم الأشغال في المشروع الممنوح وفي حال ثبوت عدم جدية المستثمر سيتم إلغاء الترخيص بالبناء مباشرة من طرف والي الولاية ويسترجع العقار.

وتتنوع المشاريع التي حظيت بقرارات تراخيص للبناء لتشمل مركزا تجاريا ونزلا على الطريق (موتال) ومركبا سياحيا وذلك ببلديات سوق أهراس وسدراتة ومداوروش وكذلك مشاريع ذات طابع اقتصادي على غرار وحدة لإنتاج البطاطس الجاهزة ووحدة لإنتاج مواد التنظيف وأخرى لتعبئة المياه المعدنية والمشروبات الغازية غير الكحولية بالإضافة إلى مخبزة صناعية ووحدة لتغليف المواد الغذائية.

ويتعلق الأمر كذلك بوحدة لصناعة أنابيب الغاز والماء وإعادة تهيئة لوحدة إنتاج الحليب وكذا إعادة تهيئة لوحدة تبريد وتخزين المواد الغذائية.

واستنادا لمصالح الولاية فقد تم مؤخرا إنشاء مناطق نشاطات عبر بلديات مقرات الدوائر وعددها 10 دوائر بالإضافة إلى الشروع في تهيئة خمس مناطق نشاطات ببلديات بئر بوحوش ووادي الكباريت وسيدي فرج ولحدادة والمراهنة والشروع في إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بمداوروش المتربعة على 220 هكتارا.

يذكر أنه تم مطلع مارس الأخير توجيه 111 إعذارا لمستثمرين خواص في عديد قطاعات النشاط تقاعسوا ولم يشرعوا بعد في تجسيد مشاريعهم وهي الاعتذارات التي تخص مستثمرين حاصلين على رخص البناء ولم ينطلقوا في الأشغال والذين لم يتقدموا لاستخراج رخص البناء وكذا المستثمرين الذين أودعوا ملفات الرخصة ولم يرفعوا التحفظات التقنية المطلوبة.