طمار يأمر مسؤوليه بلقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين لحل مشاكل العمال

وجه وزير السكن و العمران والمدينة ، تعليمة إلى مدراء التعميمر والهندسة المعمارية والبناء والتجهيزات العمومية يأمرهم فيها بالتقيد بتعليمات الوزارة، فيما يتعلق بفتح الحوار مع الشريك الاجتماعي على المستوى المركزي بعقد اجتماعات دورية منتظمة ودائمة مع الشركاء الاجتماعيين وموافاة الإدارة المركزية المختصة بملخص يتضمن محتوى الانشغالات التي تمت معالجتها محليا والتي تعذر حلها على اعتبار أنها تتطلب تدخل الوزارة.وحسب تعليمة الوزير الصادرة تحت رقم 365 فقد شدد الوزير طمار على ضرورة تفعيل دور لجان الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين على المستوى المركزي كامتداد طبيعي ومنطقي بما هو معمول به على المستوى المركزي الذي يعد الفضاء الأمثل لتناول مجمل القضايا والمسائل التي تتعلق بانشغالات العمال قصد دراستها ومعالجتها على ضوء القوانين والأنظمة السارية المفعول.

وشدد الوزير على ضرورة تعميم المسعى على كافة المصالح الخارجية التابعة للقطاع بعقد اجتماعات دورية بصفة منتظمة ودائمة ترسيخا لثقافة الحوار والتشاور كالية مثلى للتذليل الممنهج والفعال لكافة الانشغالات المطروحة التي تمس بحقوق العمال وواجباتهم. وشددت تعليمة المسؤول الأول عن القطاع على أن هذا المسعى يدخل في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية الى تعزيز وترقية ثقافة الحوار الاجتماعي معه الشركاء الاجتماعيين وإرساء الاستقرار الاجتماعي على مستوى القطاع الذي تنتظره تحديات كبيرة تستدعي تضافر جهود كل الأطراف الفاعلة فيه.

وأمر الوزير طمار مسؤوليه المحليين بوضع الآلية حيز التنفيذ الفوري قصد الشروع في العمل بها والسهر على تحرير محاضر الاجتماعات وموافاة الإدارة المركزية المختصة ممثلة في المديرية العامة للموارد بملخص وجيز يتضمن محتوى الانشغالات التي تمت معالجتها محليا والتي تدخل في إطار صلاحيات مديريات التعميير والهندسة المعمارية والتجهيزات العمومية مع الأشارة الى كل إشكالية يتجاوز إطار حلها صلاحيات المديريات المعنية ويتطلب تدخل المصالح المركزية.

وشددت تعليمة الوزير عبد الوحيد طمار على ضرورة إيلاء أهمية بالغة للتطبيق الفعلي والفوري لمحتوى التعليمة التي ستكون محل متابعة وتقييم من طرف الوصاية.