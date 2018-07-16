إحتفالات فرنسا بكأس العالم : وفيات وجرحى وأعمال شغب

عكّرت أعمال شغب واقتحام ونهب أحد أكبر المتاجر في الشانزيليزيه، احتفالات الشعب الفرنسي بإحراز منتخبه لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، حسب وكالة فرانس برس.

كما شهدت شوارع فرنسا مواجهات بين المحتفلين وقوات الأمن التي ردّت باستعمال الغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة قرب مدينة نانسي، أصيب طفل في الثالثة من العمر وفتاتان في السادسة بجروح خطيرة بعدما تعرضوا للدهس من قبل دراجة نارية خلال الاحتفالات.

كما أفادت السلطات بوفاة شخصين بسبب الاحتفالات، أحدهما رجل يبلغ 42 سنة اثر سقوطه في قناة مائية وارتطام رأسه بالسطح، وآخر في عقده الثالث من العمر اصطدم بشجرة أثناء القيادة.