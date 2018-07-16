"إيتوزا" تتدعم بحافلات "مرسيدس"

استلمت شركة النقل الحضري وشبه الحضري (إيتوزا) اليوم الإثنين بالجزائر 60 حافلة كبيرة وصغيرة لنقل المسافرين من علامة مرسيدس المنتجة محليا من قبل الشركة الجزائرية الإماراتية لإنتاج السيارات من نوع مرسيدس بينز الواقعة في ولاية تيارت مع الشريك التكنولوجي "مجمع دايملر".

وقال وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان في تصريح للصحافة على هامش حفل استلام حافلات نقل المسافرين، أن هذه العملية والتي ستكون متبوعة قريبا بدفعة ثانية مقدرة بـ 40 مركبة من نفس العلامة، ستساعد على تعزيز حظيرة النقل الحضري والشبه الحضري بالعاصمة.