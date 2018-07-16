وزير صهيوني يدعو لقصف أطفال غزة !

في تصريح ” جريء”، يعكس تطابق العقيدة الصهيونية مع منطق قادتها، طالب عضو ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر” الكابينت”، ووزير التعليم العالي نفتالي بينت، بقصف أطفال غزة بحجة مشاركتهم في إطلاق طائرات ورقية حارقة تجاه مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

قال المسؤول الصهيوني خلال جلسة للكابينت: ” لماذا لا نطلق النار على أي شخص يطلق النيران الجوية على مستوطناتنا وأيضاً على الخلايا؟ لا يوجد أي رادع قانوني... لماذا نطلق النار إلى جانبهم وليس عليهم؟ هؤلاء مخربون بكل ما تعنيه الكلمة”، قبل أن يرد عليه قائد أركان الجيش غادي أيزنكوت: ” هل تقترح إسقاط قنبلة تزن نصف طن من طائرة على خلية تطلق الطائرات الورقية والبالونات؟” فرد بينت بقوله: “نعم“.

ويأتي تصريح المسؤول الصهيوني، الذي يحمل طابع ” التحدي”، ليظهر حجم الفارق الكبير بين صراحة مسؤولي الكيان الصهيوني، و” نفاق” عديد الحكام العرب الذين يقتطعون أموالا باهضة من ميزانيات شعوبهم الفقيرة، يخصّصونها لعقد مؤتمرات دولية مزعومة، يظهرون من خلالها أمام الغرب الذي يحتقرهم أنهم دعاة سلام !