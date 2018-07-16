لوط بوناطيرو: الـ 40 يوما المقبلة ستكون أشد حرارة

توقع خبير علم الفلك و الفزياء الجزائري ، لوط بوناطيرو أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.

وقال بوناطيرو في تصريح لـ "البلاد" أن درجات الحرارة سترتفع بداية من الاثنين المقبل 23 جويلية، مشيرا إلى أنها بداية مرحلة الصمايم الكبرى، كما يشهد الصيف هذه السنة "نشاط الشمس" مما يجعله أكثر سخونة.

وستكون الأيام المقبلة حارة في النهار، فيما ستشهد شبه برودة في الليل، لمدة 40 يوما المقبلة، يضيف المتحدث.

وأضاف بوناطيرو: "الإعتدال الحراري سيكون بداية من شهر سبتمبر ".