الانتقادات ضد الجزائر تتواصل

تحدثت تقارير إعلامية غربية عن ما وصفته بحالات "الطرد الجماعي" للمهاجرين الأفارقة من طرف السلطات الجزائرية.

ونقلت اليوم الأحد وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول محلي أن نحو 600 مهاجر إفريقي "طردوا" من الجزائر وتم إنقاذهم في الصحراء وصلوا منتصف الأسبوع إلى شمال النيجر.

وقال مسؤول بلدي في مدينة اغاديز في شمال النيجر والقريبة من الجزائر لفرانس برس "قبل ثلاثة أيام، وصلت دفعة أولى الدفعات تضم أكثر من 180 نيجريا إلى أغاديز، أعقبتها (دفعة) أخرى تضم 400 أجنبي على الأقل".

وأشار المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته إلى "الظروف المزرية" التي "تم التخلي" فيها عن المهاجرين قرب الحدود مع النيجر.

كما سلطت قناة "بي بي سي" الضوء على الموضوع أول أمس على موقعها الإلكتروني، حيث تقلت عن مسؤول بالأمم المتحدة أن الآلاف من المهاجرين تم التخلي عنهم من طرف السلطات الجزائرية قرب الحدود مع كل من مالي والنيجر منذ شهر سبتمبر الماضي.

من جهته، أوضح ممثل منظمة الهجرة في النيجر جوزيبي لوبريتي في تغريدة الجمعة أن وكالته ساعدت 391 مهاجرا من 16 جنسية تركوا على الحدود مع النيجر والجزائر. وبين هؤلاء عاجيون وسنغاليون وغينيون وكاميرونيون.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، قد أكد اليوم الأحد، أن الجزائر التي "دأبت على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تواجه حملة من الانتقادات التي لا أساس لها من الصحة".

وقال بدوي في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن "الجزائر التي دأبت على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوخي المخاطر المنجرة عنها، تجد نفسها اليوم تواجه حملة من الانتقادات غير البناءة والتي لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن الجزائر "لطالما وقفت إلى جانب المهاجرين الأفارقة ولم تدخر أي جهد لاسيما على المستوى الإنساني لتقديم يد العون لهم".