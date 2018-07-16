هذا هو الترتيب الكامل للمنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018

مع إسدال الستار على مونديال روسيا 2018 ، مساء أمس الأحد ، بتتويج فرنسا باللقب العالمي على حساب كرواتيا (4-2) ، أسفرت نتائج نهائيات الدورة الـ21 من المنافسة عن الترتيب الكامل للمنتخبات المشاركة، حيث حققت تونس أفضل ترتيب عربي بعد فوزهها على بنما وخسارتها أمام إنجلترا وبلجيكا ما أهلها لاحتلال المركز الـ24.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الـ26 بعد تحقيقه فوزا واحدا على مصر وخسارته أمام روسيا والأوروغواي ، فيما حلّ أسود الأطلس في المرتبة الـ27 ، متبوعين بالفراعنة في المركز الـ31 وما قبل الأخير الذي كان من نصيب بنما.

الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم:

1 – فرنسا

2 – كرواتيا

3– بلجيكا

4 – إنجلترا

5 – أوروجواي

6 - البرازيل

7 – السويد

8 – روسيا

9 – كولومبيا

10 – إسبانيا

11 – الدنمارك

12 – المكسيك

13 – البرتغال

14 – سويسرا

15 – اليابان

16 – الأرجنتين

17 – السنغال

18 – إيران

19 – كوريا الجنوبية

20 – بيرو

21 – نيجيريا

22 – ألمانيا

23 – صربيا

24 – تونس

25 – بولندا

26 – السعودية

27 – المغرب

28 – أستراليا

29 – كوستاريكا

30 – أيسلندا

31 – مصر

32 - بنما