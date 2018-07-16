الجزائر – الجيش يسلم 554 سيارة مرسيدس بنز لمؤسسات عمومية وخاصة (صور)

الجزائر – tsaعربي: تم اليوم الاثنين 16 جويلية، تسليم (554) سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها، من علامة مرسيدس بنز لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، المديرية العامة للأمن الوطني، الحماية المدنية بالإضافة إلى هيئات وطنية عمومية و خاصة.وبحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن السيارات ذات مهام مختلفة (نقل الأفراد، سيارات مخصصة للشرطة العلمية، التدخل، شاحنات مصفحة، عربات مكافحة الحرائق، النقل المدرسي و الإسعاف الطبي والصحي)، ذات العلامة “مرسيدس بنز” صنف (ج) و”سبرينتر” من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت/ن.ع.2،

ويأتي هذا التسليم الجديد ليؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير صناعة دفاع وطنية، بمواصفات عالمية ومنتوج ذو جودة عالية، وكذا خلق مناصب شغل مستدامة بتكوين عالي ومستمر للمستخدمين، والاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة لبلوغ الأهداف المسطرة.







