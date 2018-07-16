إنهاء مهام مسؤول كبير في الشرطة

أنهى المدير العام للأمن الوطني العقيد، مصطفى لهبيري، مهام رئيس أمن ولاية تيبازة اليوم الاثنين، مراقب الشرطة سليم جاي جاي.ويعد هذا القرار الثاني للعقيد لهبيري الذي نصب مديرا عاما للأمن الوطني نهاية شهر جوان، بعد تنحية مدير الأمن الولائي بالعاصمة، مراقب الشرطة نور الدين براشدي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”سبق برس” في وقت سابق أن العقيد مصطفى لهبيري سيجري تغييرات كبيرة في سلك الشرطة على مدار الأسابيع القادمة تمس رؤساء أمن الولايات وضباط سامين بالمديرية العامة للأمن الوطني.